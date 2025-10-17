Ставрос Демостенус е направен на решето в личния си автомобил.

П резидентът на втородивизионния кипърски футболен отбор Кармиотиса - Ставрос Демостенус, беше застрелян в Лимасол, съобщиха от местната полиция.

Според предварителните информации всичко се случило като в криминален екшън - въоръжен мъж е карал мотоциклет и е открил огън по колата на 49-годишния шеф пред дома му. Демостенус е починал, докато синът му го карал до болницата, отбелязва Ройтерс.

Кармиотиса се състезаваше в първа дивизия миналия сезон, а през настоящия изпадна във втора. От създаването си през 1979 г. се подвизава предимно в по-долните нива.

В последно време за тима играха българските вратари Мартин Луков и Димитър Евтимов, които в момента носят екипите съответно на Левски и Ботев Враца, а за кратко като треньор на тима бе привлечен световният шампион с Италия от 2006 година Мауро Каморанези.

Полицейски източници съобщават, че убийството е поръчково.

Разследващите се опитват да възстановят хронологията на нападението, използвайки записи от видеонаблюдение и показания на свидетели.