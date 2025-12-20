Р еал Мадрид победи с 2:0 Севиля в мач от 17-ия кръг на Ла Лига. Тимът на Шаби Алонсо нямаше особени проблеми. Гостите завършиха мача с 10 души след втори жълт картон на Маркао през второто полувреме.

Първият шанс в мача бе за Реал, но ударът на Фран Гарсия бе спасен от Одисеас Влаходимос. Севиля атакуваше опасно, а Исаак Ромеро пропусна добра възможност. Килиан Мбапе и Дийн Хаусен пропуснаха положения за Реал.

Домакините поведоха в 38-ата минута. Родриго центрира от пряк свободен удар, а Джуд Белингам бе точен с глава. В края на първото полувреме Алексис Санчес изпусна възможност за гостите.

След почивката Мбапе пропусна няколко шанса за Реал. На другата врата Тибо Куртоа спаси удари на Алексис Санчес и Исаак Ромеро. Мбапе бе близо до гол малко по-късно, но Влаходимос отклони топката в напречната греда.

В 68-ата минута Севиля остана с 10 души след втори жълт картон на Маркао. Родриго беше близо до гол малко след това, но Влаходимос спаси удара му. В края на мача Реал получи дузпа, а Килиан Мбапе я вкара за 2:0. Домакините имаха претенция за още една дузпа след това, но сигнал не последва.

Реал е на второ място с 42 точки, на точка зад Барселона, който е с мач по-малко. Севиля е на 9-о място с 20.