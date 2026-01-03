Р ейнджърс победи с 3:1 Селтик като гост в голямото дерби на шотландската Премиършип. Тимът стигна до успеха след обрат, като изоставаше в резултата преди почивката.

Това е трети пореден успех за Рейнджърс в първенството, с който тимът настигна по точки големия си съперник. Двата гранда са с по 38 точки на второ и трето място, лидер с 41 и мач по-малко е Хартс.

За Селтик пък това е второ поредно поражение и шеста загуба в последните 8 мача, а наскоро назначеният мениджър Уилфред Нанси може и да загуби поста си.

Селтик поведе в 18-ата минута след добър пробив и мощен удар на Хюн-Юн Янг. Рейнджърс се хвърли в атака и бе близо до гол няколко пъти. В края на първото полувреме попадение на гостите бе отменено заради засада.

Рейнджърс изравни още в началото на второто полувреме, когато точен бе Юсен Шермити. В 59-ата минута гостите стигнаха до втори гол. Шермити проби по крилото и преодоля Каспер Шмайхел, за да изведе тима си напред.

В 71-ата минута Майки Мур вкара третия гол за гостите и подпечата успеха им.