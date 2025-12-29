К ристиано Роналдо и Новак Джокович покориха наградите Globe Soccer. Сръбската тенис легенда получи първата в историята награда Globe Sports Award за изявен спортист, връчена му лично от португалската футболна звезда, като събитието беше белязано от послания за амбиция, дълголетие и неутолима жажда за победи. Току-що обявен за Играч на годината в Близкия изток заради изявите си за Ал Насър, Роналдо отново зае централно място – този път за да почете друга икона.

40-годишната португалска звезда говори с явно възхищение, описвайки Джокович като модел за подражание за съвършенство и дълголетие, и признавайки приликите в техните пътища на най-високо спортно ниво. „За мен той е пример за дълголетие“, каза Роналдо и продължи: „Имаме сходна история. Той заслужава това, защото е пример за миналото поколение, настоящото и следващото.“

Роналдо подчерта по-широката визия зад наградата Globe Sports Award, акцентирайки върху важността на признаването на съвършенството в различни дисциплини „Както знаете, аз съм човек на предизвикателствата. Това е нова ера. Трябва да отворим умовете си за други спортове. Светът трябва да види страхотно качество отвъд футбола“, сподели още Роналдо. „Обичам футбола, но обичам и други спортове. Уча се от велики личности в различни дисциплини. Това беше идеята зад създаването на тази награда.“

По-рано вечерта, след като получи собствената си индивидуална награда, Роналдо произнесе една от най-запомнящите се реплики на вечерта. Той вече има 956 гола в кариерата. „Със сигурност ще достигна 1000 гола – стига да остана здрав“, каза той с усмивка. Уважението между двамата големи спортисти беше взаимно. Говорейки след получаването на наградата Globe Sports Award, Джокович изтъкна решимостта и „несломимата мотивация“ на Роналдо като огледало на собствената си кариера в тениса.

„Много съм благодарен да чуя тези думи от него и да го наричам свой приятел. Виждаш някой, който е спечелил всичко, и въпреки това все още иска още. Въпреки че сме в различни спортове, можем да се подкрепяме взаимно и да показваме на бъдещите поколения, че няма граници“, каза Джокович. 38-годишният сърбин добави, че страстта и дисциплината често надделяват над възрастта, изпращайки послание, което отекна далеч извън церемонията. „Тази награда изпраща силно послание. Спортът може да промени живота. Когато Кристиано казва, че ще достигне 1000 гола, виждате силата на ума. Умът контролира всичко“, заяви още сърбинът.

