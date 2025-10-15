Г ол на Доминик Собослай в добавеното време отложи празненствата на Португалия за класиране за световното първенство през 2026 година. Попадението на халфа на Ливърпул донесе точка на Унгария за равенството 2:2 при гостуването на стадион "Жозе Алвеладе" в Лисабон в мач от квалификационна група F.

Португалия бе на път да спечели, след като неостаряващият Кристиано Роналдо реализира два през първата част, с които домакините заличиха пасив след попадение на Атила Салай за Унгария.

С двата си гола 40-годишният нападател се превърна в най-резултатния реализатор за всички времена в квалификациите за световното първенство. CR7 отбеляза 40-ия и 41-вия гол в цедката за Мондиала.

По брой голове, вкарани в квалификациите, Роналдо изпревари гватемалеца Карлос Руис (39). Лионел Меси е трети с 36, иранецът Али Даеи е четвърти (35), а полякът Роберт Левандовски е пети (33).

Ето и всички резултати от вторник вечер:

Група Е

Испания – България 4:0

Турция – Грузия 4:1

Група F

Ейре – Армения 1:0

Португалия – Унгария 2:2

Група I

Естония – Молдова 1:0

Италия – Израел 3:0

Група К

Андора – Сърбия 1:3

Латвия – Англия 0:5