К ристиано Роналдо вероятно ще избегне наказание за мачовете на Португалия от Световното първенство, въпреки червения си картон, получен в квалификационен мач за удар с лакът срещу противник от Република Ирландия. Дисциплинарната комисия на ФИФА публикува наказанията във вторник. Португалецът е с наложена санкция за три мача, но два от двубоите са условни и с едногодишен изпитателен срок.

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед, Реал Мадрид и Ювентус вече изтърпя наказание от една среща, когато Португалия изигра последния си квалификационен мач миналата седмица и победи с 9:1 у дома Армения. Тогава иберийците си осигуриха класиране за финалите на Мондиал 2026 в Северна Америка.

Очакваше се суперзвездата на световния футбол да бъде наказан за поне още един мач и да пропусне началото на груповата фаза на Световния шмапионат през следващото лято. Роналдо замахна с ръка и удари с лакът защитника на Република Ирландия Дара О'Ший по време на загубата на "селесао" с 0:2 в Дъблин преди две седмици.

Наказанието на ФИФА идва само шест дни след срещата на Роналдо с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом и последвалата официална вечеря със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Кристиано Роналдо играе за Ал-Насър в шампионата на Саудитска Арабия от близо три сезона.

