Т ежка автомобилна катастрофа е претърпяла сестрата на Лео Меси - Мария Сол Меси. 32-годишната аржентинка е с множество наранявания, включително фрактури на гръбначни прешлени, счупена китка и пета, както и изгаряния.

Пътният инцидент е станал в Маями. Мария е загубила контрол върху управляемия от нея автомобил и се е забила в стена. Мария е извън опасност за живота, но не нуждае от дълга рехабилитация. "Тя е получила изгаряния, а те се лекуват много трудно, както и разместване на прешлени. Вече е започнала рехабилитацията си в Росарио. Попитах майка ѝ, Селия Кучитини, защото бях получил информация, и тя ми потвърди, че е вярно. Мария Сол е добре. Има два счупени прешлена, счупена пета и китка. Сватбата ще бъде отложена. Селия ми каза, че е припаднала и се е ударила в стена", съобщи аржентинският телевизионен журналист и водещ Анхел де Брито.

Сестрата на аржентинската мегазвезда е дизайнерката на дрехи и предприемач, като винаги е страняла от светлините на прожекторите.

