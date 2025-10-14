Рафаел Лусан на площада във Валядолид днес и с Христо Стоичков преди месец в София.

П резидентът на Испанската футболна федерация (РФЕФ) Рафаел Лусан беше гост във фензоната на Валядолид, организирана от общината в града и централата преди световната квалификация с България тази вечер от 21:45 часа.

След като се срещна с кмета Хесус Хулио Карнеро, той обърна достатъчно внимание на медиите. Сеньор Лусан, който е и член на изпълкома на УЕФА, погледа детските мачове на площада, след което насърчи най-малките таланти да продължават усърдно да тренират.

“Очаквам Испания да играе за победа, първи сме в групата. Но това не означава, че няма да се борим отново за победа и ще излезем с най-доброто, с което разполагаме“, започна 58-годишният президент на испанския футбол, цитиран от пратеника на БТА Атанас Василев.

„Ла Роха” ще бъде почти с изцяло резервен състав заради контузии на най-големите си звезди.

На въпрос какво си спомня от българските футболисти в края на 20-и век, които бяха марка в местното първенство и по-специално за отношенията си с мегазвездата на България Христо Стоичков, Рафаел Лусан каза: “Имах възможността да се срещна с него преди един месец в София и разговаряхме. Една чудесна среща, изпълнена със спомени с един голям футболист, голяма личност“.

Шефът на РФЕФ дойде в България на 4 септември за първия мач от квалификациите, загубен от нашите с 0:3, беше гост на Камата в Залата на славата, а също така се видя и с кмета на София Васил Терзиев.

“Много се радвам, че вие сте дошли тук във Валядолид, за да подкрепяте вашия национален отбор и да видите един добър мач днес“, завърши Лусан.

Европейският шампион Испания е на върха в група Е с 9 точки от три мача и голова разлика 11:0, а България е последна с 0 точки и покъртителната голова разлика 1:12. В групата са още Турция с 6 пункта и Грузия с 0. Първенецът отива директно на Мондиала догодина в Северна Америка, а вторият ще играе допълнителни баражи.