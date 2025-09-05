А ржентинският Индепендиенте беше дисквалифициран от Копа Судамерикана след насилието и безредиците на собствения му стадион в двубоя срещу Универсидад де Чили, пише агенция Ройтерс. Така чилийците продължават директно към четвъртфиналите, където ще срещнат перуанския Алианца Лима. Двубоят на стадион "Либертадорес де Америка" в Бунеос Айрес бе прекратен от съдиите, след като двете агитки заформиха масово меле. Последиците бяха тежки - множество хоспитализирани и стотици арестувани.

Инцидентът започна с неконтролируемо поведение от феновете на чилийския тим, които замеряха местните фенове с предмети и изстрелваха пиротехника към тях. Привържениците на Индепендиенте нахлуха на гостуващата трибуна и камерите уловиха поне един чилиец, който скочи от втория етаж на трибуната, опитвайки да избяга. Индепендиенте е глобен с 250 хиляди щатски долара, а Универсидад с 270 хиляди. И двата отбора няма да имат зрители в следващите си седем международни домакинства.

