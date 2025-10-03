Франсиско Сон преживя дежавю с автогола си, за който предварително се майтапеше със спортния директор на Бетис.

И спанският ас на Лудогорец Франсиско Сон, който си вкара автогол при загубата с 0:2 от тима от родния си град Севиля – Бетис, във втория кръг на Лига Европа, говори пред „Канал Сур Телевисион” след мача в Разград.

31-годишният защитник е юноша на гостите и техен голям фен, като притежава абонаментна карта под №9000 за отбора от Севиля.

Преди срещата Сон разкри, че спортният директор на Бетис Ману Фахардо го е помолил на майтап да си вкара автогол, нещо което и фактически стана в 53-тата минута на „Хювефарма Арена”.

"Ние сме приятели. Той иска най-доброто за Бетис, а аз - най-доброто за Лудогорец. Това, което се случи в мача, бе като забавен виц", коментира Сон.

"Никога не ни е харесвало да губим, но като анализираме мача спокойно, си даваме сметка, че съперник ни бе Бетис, който има невероятно ниво. В две атаки от изключително качество на Джо и Жуниор ни вкараха два гола. Бетис свърши работата си много добре, на нас ни липсваше нещо малко в атака. Те почти ни убиха. Не показахме същото ниво на самообладание, като в първия мач в Лига Европа (б.р. – 2:1 над шведския Малмьо), защото Бетис свърши страхотна работа в защита. Отборът ни даде всичко, което е много важно, а сега трябва да продължим добре и в първенството, което също е важно", заяви Сон пред испанския тв канал.