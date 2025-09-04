Л егендата Христо Стоичков изрази мнение, че Усман Дембеле е фаворит да спечели „Златната топка“ през тази година. „След това, което направи ПСЖ, си мисля, че Усман Дембеле трябва да спечели „Златната топка”, каза Стоичков пред колегите от „Мундо Депортиво“.

„Ламин Ямал вярвам, че ще бъде сред първите трима финалисти за „Златната топка”. До голяма степен нещата зависят и от журналистите, които също участват в гласуването. Ако има късмета, може да се качи на подиума и да му дам „Златната топка”, продължи той. „Но видяхме тази година какво направи Пари Сен Жермен. Спечелиха всичко с изключение на този мач в Ню Йорк срещу Челси. Според мен Дембеле е фаворит за „Златната топка”, каза Стоичков. „Аз разбира се, се надявам да спечели Ламин, защото той е в нашия отбор и много ни радва. Mисля, че един ден Ламин Ямал ще спечели „Златната топка“. Кога ще бъде това, в голяма степен зависи от самия него, не зависи от нас. Той трябва да следва своя път и да не бъде сравняван с един или друг. Сравненията никога не са били добри. На мен никога не ми е харесвало мен да ме сравняват се други футболисти. Също така не ми харесва други да бъдат сравнявани с мен“, добави Стоичков.