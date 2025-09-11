Tехническият комитет на съдиите в Испания призна за грешка едно от попаденията на Барселона при успеха с 3:0 над Майорка в първия кръг на Ла Лига. Според становището на комисията голът на Феран Торес за 2:0 в 23-ата минута е бил неправилно зачетен, тъй като в същия момент играч на гостите е лежал на тревата със съмнения за комоцио. В подобни ситуации правилото изисква главният съдия да спре играта, но Хосе Мунуера Монтеро не го е направил.

Футболистите на Майорка веднага изразиха недоволството си от решението, но ВАР нямаше право да се намеси.

В редовния си доклад съдийската комисия анализира още няколко спорни момента. Сред тях е дузпата за Леванте в мача срещу Барса, отсъдена за игра с ръка на Алехандро Балде. В този случай арбитърът Алехандро Ернандес Ернандес е действал правилно, като каталунците впоследствие направиха обрат от 0:2 до 3:2.

Обсъдено беше и отмененото попадение на Арда Гюлер при двубоя Реал Мадрид – Майорка. Там решението също е оценено като коректно заради игра с ръка на футболиста на „белия балет“.

Като най-тежък пропуск обаче е посочено признатото попадение на Атлетико Мадрид за 1:0 срещу Алавес в третия кръг. Джулиано Симеоне се е намирал в засада, която не е била отчетена нито от съдиите, нито от ВАР. Впоследствие дори полуавтоматичната система е интерпретирала ситуацията неправилно, а мачът е завършил 1:1.

Любопитно е, че в доклада липсва позиция по спорната дузпа срещу Ламин Ямал в срещата Барса – Райо Валекано, когато системата ВАР беше извън строя.