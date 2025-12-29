О питен специалист ще изведе Ница в гостуването на Лудогорец в Лига Европа.

От френския клуб съобщиха, че начело на тима се завръща Клод Пюел (64). Той води отбора между 2012 и 2016 г. Сега заменя на поста Франк Ез, който напусна по взаимно съгласие заради слабата форма на отбора. Ница е в ужасяваща форма и регистрира серия от десет поредни загуби във всички турнири. От клуба съобщават, че Пюел започва незабавно своята „приоритетна мисия за подобряване на представянето на отбора“. Той обаче няма много време за реформи, тъй като още на 3 януари предстои домакинство на Страсбург в среща от 17 кръг на Лига 1. Иначе Пюел е добре известно име във Франция и Европа. Кариерата му като футболист преминава изцяло в Монако, с който печели титлата през 1982 и 1988 г. В клуба от княжеството започва и треньорската му кариера, като става шампион през 2000 г. След това кариерата му минава през Лил, Лион, английските Саутхемптън и Лестър и Сент Етиен. Мачът в Разград срещу Лудогорец е на 29 януари. Преди това „орлите“ гостуват на Рейнджърс, а Ница приема нидерландския Го Ахед Ийгълс. Българският шампион е на 23-то място в класирането в основната фаза на турнира със 7 точки. Френският тим е на последното 36-о без спечелена точка.