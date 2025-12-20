С ър Алекс Фъргюсън заяви, че Манчестър Юнайтед може да чака още 10 или 11 години, за да стигне до титлата. Фъргюсън донесе 13 от 20-те титли на Юнайтед. Последната от тях беше през 2013 г., а след неговото оттегляне „червените дяволи“ не са ставали шампиони във Висшата лига.

„Може да отнеме 10 години, може и да са 11. Помня моето време, когато аз започвах (ноември 1986 г.). Тогава Ливърпул бяха изключително добри, бяха фантастичен клуб, взеха КЕШ 4 пъти, но след това им отне 31 години (всъщност са 30 – б.а.) да спечелят отново титлата. Сега сме в същата ситуация като Ливърпул“, каза Фъргюсън.

Настоящият мениджър на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим не е съгласен с прогнозата му.

"Той разбира футбола по-добре от мен, особено английския футбол. Няма да ни отнеме толкова дълго да спечелим титлата, макар че не знам кой мениджър ще е тук тогава“, каза Аморим.