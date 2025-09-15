Б ългарският национал и футболист на Хееренвеен Християн Петров ще пропусне само един мач, след като получи червен картон срещу Фейенорд в 5-ия кръг на нидерландската Ередивизи, съобщи Нидерландската футболна асоциация (КНВБ).

Бившият бранител на ЦСКА бе изгонен след жълти картона срещу гранда от Ротердам в събота вечер (0:1) в 72-ата минута. След това обаче имаше много дебати относно второто предупреждение за защитника на Хееренвеен. Анализатори, играчи, треньорът на Хееренвеен Робин Велдман, наред с други хора от футбола, бяха озадачени от решението на съдията Робин Хенсгенс да изгони българина. Ситуацията се разигра в средната зона на терена, Петров преследваше нападателя на домакините от Фейенорд Аясе Уеда, леко до хвана през кръста, но веднага го пусна и в никакъв случай японският му противник не е загубил равновесие или предимство за топката. Реферът обаче изтича и вдигна втори жълт картон.

Във форумите в социалните мрежи веднага се появиха коментари, че българинът е настал жертва на желанието на съдията да изравни хората на терена, тъй като в 57-ата минута беше изгонен Анис Хаджи Муса, който 15 минути по-рано вкара единственото попадение в срещата.

След като днес ситуацията беше разгледана в Дисциплинарната комисия на федерацията на страната, просто се наложи на Петров едномачово наказание, както е обичайно за два жълти картона. Това означава, че българинът ще пропусне мача в неделя срещу НЕК Неймеген, но не и повече от това.

След тази победа Фейенорд събра 12 точки и отново е на върха в класирането, следван от ПСВ Айндховен с 12 и мач повече. Трети е Аякс с 11, а АЗ Алкмаар има 10 от четири срещи. Хееренвеен е на предпоследното 17-о място само с 2 точки.