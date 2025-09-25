Радомир Джалович дойде в Разград начело на Риека и загуби след продължения с 1:3.

Ч ерногорският футболен треньор Радомир Джалович напусна словенския клуб Марибор само след два мача начело, пише сайтът tportal.hr, цитиран от БТА.

Причината е бой по време на днешното занимание, в който са били замесени основно футболистите Омар Рекик и Бенджамин Тете.

В мелето се включили още играчи и юмруци започнали да летят във всички посоки. Джалович се опитал да разтърве биещите се, дърпал участници в разправията, но никой не му обърнал внимание. Вместо това, няколко крошета попаднали в лицето му, пише още изданието.

Веднага след инцидента разтрепераният треньор отишъл в клубната управа и заявил, че напуска, тъй като никога досега не бил срещал такова неуважение. Радомир подал оставка, добавяйки, че нанесените по него удари от възпитаниците му са невиждан прецедент.

Джалович беше начело на хърватския шампион Риека до 2 септември и води отбора в квалификациите в Шампионската лига, но беше отстранен от българския Лудогорец след 0:0 и 1:3. Напускането му не го остави дълго време без работа и той беше назначен почти веднага в Марибор, където записа две победи в два мача. Очаква се до часове словенският тим да излезе с официално съобщение.