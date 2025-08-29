Томас Тухел демонстрира, че има съвършено нова визия за английския национален отбор.

Е лиът Андерсън (Нотингам), Джед Спенс (Тотнъм), Адам Уортън (Кристъл Палас) получиха първите си повиквателни за английския национален отбор по футбол, а Трент Алекзандър-Арнолд (Реал Мадрид) не попадна в разширената група на германския селекционер Томас Тухел.

Европейските вицешампиони срещат Андора (на 6 септември на „Вила Парк” в Бирмингам) и Сърбия (на 9 септември на стадион „Райко Митич” в Белград) в първите си световни квалификации.

Аут от „трите лъва” са още Джак Грийлиш (Евертън) и Хари Магуайър (Манчестър Юнайтед). Джуд Белингам (Реал Мадрид) отпада заради контузия, каквато е ситуацията с Букайо Сака (Арсенал), Коул Палмър и Леви Колуил (и двамата от Челси). Джон Стоунс (Манчестър Сити) пък се завръща след лечение на травма.

Разширен състав на Англия за световните квалификации:

вратари : Дийн Хендерсън, Джордан Пикфорд, Джеймс Трафърд

защитници : Дан Бърн, Марк Геи, Рийс Джеймс, Езри Конса, Майлс Люис-Скели, Тино Ливраменто, Джед Спенс, Джон Стоунс

халфове : Елиът Андерсън, Морган Гибс-Уайт, Джордан Хендерсън, Деклан Райс, Морган Роджърс, Адам Уортън