Е лиът Андерсън (Нотингам), Джед Спенс (Тотнъм), Адам Уортън (Кристъл Палас) получиха първите си повиквателни за английския национален отбор по футбол, а Трент Алекзандър-Арнолд (Реал Мадрид) не попадна в разширената група на германския селекционер Томас Тухел.
Европейските вицешампиони срещат Андора (на 6 септември на „Вила Парк” в Бирмингам) и Сърбия (на 9 септември на стадион „Райко Митич” в Белград) в първите си световни квалификации.
Аут от „трите лъва” са още Джак Грийлиш (Евертън) и Хари Магуайър (Манчестър Юнайтед). Джуд Белингам (Реал Мадрид) отпада заради контузия, каквато е ситуацията с Букайо Сака (Арсенал), Коул Палмър и Леви Колуил (и двамата от Челси). Джон Стоунс (Манчестър Сити) пък се завръща след лечение на травма.
Разширен състав на Англия за световните квалификации:
вратари: Дийн Хендерсън, Джордан Пикфорд, Джеймс Трафърд
защитници: Дан Бърн, Марк Геи, Рийс Джеймс, Езри Конса, Майлс Люис-Скели, Тино Ливраменто, Джед Спенс, Джон Стоунс
халфове: Елиът Андерсън, Морган Гибс-Уайт, Джордан Хендерсън, Деклан Райс, Морган Роджърс, Адам Уортън
нападатели: Джаръд Боуен, Еберечи Езе, Антъни Гордън, Хари Кейн, Нони Мадуеке, Маркъс Рашфорд и Оли Уоткинс.