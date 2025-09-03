Ламин Ямал изтри всички снимки на приятелката си Ники Никол и предизвиквайки слухове за раздяла. Миналият месец той публикува снимки с Никол по случай рожден ден на аржентинската рапърка. Никол беше забелязана на събитията, където присъстваше и Ямал. Певицата носеше фланелката му с №10 по време на приятелски мач на Барселона.

Снимката от рождения й ден обаче вече е премахната. В профила на Никол няма никакво споменаване на Ямал.