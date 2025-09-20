Н ападателят Хари Кейн вкара хеттрик за победата на Байерн Мюнхен с 4:1 над домакина Хофенхайм в среща от четвъртия кръг на германската Бундеслига. Шампионите остават на върха в класирането с максимален актив от 12 точки, като имат пет повече от разделящите втората позиция Борусия Дортмунд и Кьолн, които обаче са с мач по-малко.

Кейн откри резултата минута преди края на първото полувреме след заучено изпълнение на корнер. Англичанинът тръгна към близката греда, където получи пас по земя и от движение бе точен за 1:0 в полза на баварците. През второто полувреме той оформи хеттрика си с попадения от дузпи в 48-мата и 77-мата минута, преди Владимир Цоуфал в 72-рата минута да върне едно попадение за домакините.

В края на добавеното време на срещата влезлият като резерва Серж Гнабри оформи крайното 4:1 в полза на шампионите с удар от малък ъгъл.

Хамбургер ШФ пък постигна първата си победа след завръщането си в елита на германския футбол след 2:1 над Хайденхайм. Головете за домакините реализираха Лука Вушкович и Раян Филипе, а за Хайденхам се разписа Адам Коле в добавеното време в края.

Другите резултати:

Аугсбург - Майнц 1:4

Вердер Бремен - Фрайбург 0:3

