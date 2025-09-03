В деня на големия мач с Испания - вземете специалния брой на вестник "Мач Телеграф"

* Четете интервю с бившия национал на Испания Хулен Гереро специално за читателите на нашия вестник

* Последното преди дуела с Ламин Ямал и компания

* Профил на новия играч на ЦСКА

* Последното от Левски

* Най-важното преди световните квалификации

* Какво се случва в света на спорта

ЗА ВАШИЯ АЛБУМ - двоен подарък - уникална обща снимка на Испания и България от успеха с 13:0 на Ла Роха, плюс актуална снимка на Доминиканска Република

 

