Р оберто Манчини официално е новият старши треньор на катарския Ал-Сад. Бившият селекционер на Италия подписа договор за две години и половина и започва нов етап в кариерата си след раздялата със Саудитска Арабия през октомври 2024 година. Манчини продължава работата си в региона, а в щаба му в Ал-Сад влизат още Сезар – бивш футболист на Интер и Лацио, както и добре познатият от Емполи Масимо Макароне.

По информация от Катар, Манчини първоначално е отказал предложението, тъй като е очаквал оферта от клуб в Серия А. Впоследствие обаче е приел да поеме най-успешния клуб в историята на катарския футбол. Ал-Сад е 18-кратен шампион на страната, но преживява труден период.

Тимът не успя да спечели нито един от първите си четири мача в Азиатската Шампионска лига, а в местното първенство се намира едва на шеста позиция, въпреки статута си на действащ шампион. Най-разпознаваемата фигура в състава е бившият нападател на Ливърпул Роберто Фирмино. Манчини ще има задачата да стабилизира отбора и да върне Ал-Сад към резултатите, с които клубът се утвърди като доминант в катарския футбол.

