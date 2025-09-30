О фициалната пресконференция на Лудогорец преди двубоя от II кръг на основната фаза на Лига Европа срещу Реал Бетис ще се проведе утре (1 октомври) от 16:00 часа в залата зад Централната трибуна на "Хювефарма Арена" в Разград. В брифинга ще вземат участие старши треньорът Руи Мота и Сон, информираха от разградския глуб.

Час и половина по-късно – в 17:30 часа, Лудогорец ще проведе официалната си тренировка на клубната база. Заниманието ще бъде открито за медиите в първите 15 минути. Пресконференцията и официалната тренировка на Бетис ще се състоят в Испания, като в Разград утре отборът от Севиля няма да има активности. Мачът между Лудогорец и Бетис предстои в четвъртък (2 октомври) от 19:45 часа на "Хювефарма Арена".

