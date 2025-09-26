Gazzetta dello Sport

Какво е общото между Наполи и Милан преди дербито от 5-ия кръг на Серия А в неделя? Отговорът не е на терена, а край страничната линия. И двата отбора разполагат с треньори от световна класа, които отлично знаят какво е да си шампион на Италия. Статистиката е красноречива – Антонио Конте и Масимилиано Алегри са двамата най-успешни треньори в съвременната история на Серия А. Общо имат 11 спечелени скудети като мениджъри, като Алегри е с едни гърди напред – 6 срещу 5. Конте обаче е ставал шампион с три различни отбора – Ювентус, Интер и Наполи. Алегри има пет титли с Ювентус, но първата му е начело на Милан, в който се завърна в края на май след 15-годишна пауза.

Числата ни казват и още нещо. Единствено Джовани Трапатони със 7 титли е по-успешен треньор в Серия А от Конте и Алегри. Последният е еднолично №2 със своите 6, докато Конте дели третото място във вечната ранглиста с Фабио Капело и Марчело Липи – тримата са с по 5. И Конте, и Алегри гонят нови постижения през този сезон. Конте ще се опита да стане първият треньор на Наполи, който успява да защити скудетото. А Алегри може да изравни Трапатони, чиято последна титла е през 1989 година.

ОБРАТИТЕ НА СЪДБАТА

При всичките им успехи, човек би предположил, че имат десетки паметни мачове един срещу друг. Истината обаче е друга. Последният им сблъсък като треньори е чак от сезон 2013-14, който има коренно различен завършек за двамата. Ювентус на Конте побеждава Милан на Алегри с 3:2 на 6 октомври 2013 година. В края на тази кампания Конте триумфира с трето поредно скудето начело на „Старата госпожа“ и циментира името си в историята. Макс пък е уволнен през януари 2014 година от Силвио Берлускони след загуба от Сасуоло, която слага край на първия му престой на „Меаца“. Интересното е, че съдбата някак си винаги успява да ги размине. Алегри става шампион с Милан през 2011 година, но след това идват трите поредни титли на Конте. След третото скудето той напуска Италия и е заменен в Юве тъкмо от Алегри, който вече няма достоен съперик продължава доминацията на „бианконерите“. Макс печели пет поредни пъти първенството и така прави най-дългата победна серия на един треньор в Италия. Последната му титла е от 2019 година, а след това Конте спечели още две - през 2021 с Интер и през 2025 начело на Наполи.

НАЙ-ПОСЛЕ ЗАЕДНО

12 години по-късно звездите отново се подредиха за дуел между Антонио Конте и Масимилиано Алегри. Любопитното е, че този път силите са много по-изравнени. Според повече специалисти в Италия, Наполи и Милан са основните фаворити за скудетото през този сезон. „Партенопеите“ сериозно се подсилиха през лятото и този път ще трябва да се борят на няколко фронта. От другата страна са „росонерите“, които без Европа ще се опитат да повторят шампионския сезон неаполитанците. Конте трябва да намери баланса за Наполи, Алегри – хармонията в Милан. Двамата са достатъчно опитни, за да знаят, че дербито в неделя няма да реши нищо. Това е само първата битка. Войната едва сега започва.

