Арсенал ще посрещне Коледа като лидер в класирането на Висшата лига за пети път, но титлата за „артилеристите“ далеч не е гарантирана. Тимът е сред 11-те отбора, които са заемали първото място навръх Рождество Христово и сред петте, които никога не са ставали шампиони след това заедно с Норич (1991/92) Астън Вила (1997/98), Лийдс (1998/99) и Нюкасъл (2000/01).

А тенденцията трофеят да се изплъзва на лондончани продължава и в 3 от последните 4 сезона, когато възпитаниците на Микел Артета завършиха на второто място, след като са оглавявали таблицата по Коледа.

Колко често лидерите по

Коледа стават шампиони

В 17 от 33-те сезона водачът в класирането е успявал да вдигне трофея в края на кампанията, което прави малко над 50%. Както стана на въпрос, лондончани никога не са били сред шампионите (4 неуспешни опита), а в своеобразната класация Манчестър Юнайтед и Ливърпул са тимовете, които са били лидери най-много пъти на Коледа (7). “Червените дяволи“ обаче триумфират в 5 от тях, докато „червените“ 2. Челси, Манчестър Сити, Блекбърн и Лестър са безгрешни в своите опити, а заедно с Арсенал с празни ръце остават Норич, Лийдс, Астън Вила и Нюкасъл.

Историята помни велики моменти и обрати в английския футбол, но един от тях винаги ще заема важно място в сърцата на всички свързани с лондонския клуб. Това е първият цял сезон на легендарният мениджър на тима Арсен Венгер. „Артилеристите“ печелят титлата, когато навръх Рождество Христово са на осмото място, с мач по-малко и с изоставане от 13 точки от лидера Манчестър Юнайтед. Точковият дефицит и позицията на тима са рекордни във Висшата лига между първенеца на 25 декември и бъдещия шампион в полза на втория.

Интересно е да се отбележи, че 13-кратният шампион е единственият отбор, който печелил всичките си три титли в ерата на Висшата лига, след като не е бил първи в подреждането на Коледа. Данните сочат, че лондончани стават шампиони след като са втори на 3 точки изоставане от Нюкасъл през сезон 2001/02 и трети с точка пасив от водача Манчестър Юнайтед през непобедимия сезон 2003/04.

Ман Сити е отборът, който успя да пречупи Арсенал в битката за титлата през 2022/23 и 2023/24, а преди това Ливърпул през 2013/14, 2018/19 и 2020/21. Особено впечатляващ беше начинът, по който „небесносините“ станаха шампиони през 2021 година, когато бяха на осмо място с мач по-малко и с 8 точки изоставане от мърсиайдци.

Цялата разработка четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX