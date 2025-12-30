Н овото попълнение на АЕК Атина българският национал Мартин Георгиев бе посрещнат от административния директор на клуба Мариос Илиопулос, като официалният сайт на гръцкия гранд публикува видео на разговор между двамата.

"Добре дошъл в Гърция, имаме нужда да си тук, за да изградиш нашия замък за много години напред. Ти си само на 20 години, имаш още над 10-20 години. Надяваме се да си легенда на този отбор, защото това е семейство. Не можеш да намериш такъв клуб лесно. Играчите влагат страстта си и ние гледаме за нови легенди. Мартин, ти си млад, но искаме да изградиш нашия замък.

Вече и с картинки: АЕК представи Мартин Георгиев

Имаш респект, виждам това в очите ти. Искаме те и ти пожелаваме най-добрата кариера в нашия клуб", заяви Илиопулос.

"Първо искам да кажа, че съм ентусиазиран да съм тук. Всичко е страхотно тук и се чувствам чудесно. Надявам се да помогна да построим нашия замък и да спечелим трофеи, както и да стана легенда тук", отговори Мартин Георгиев.

