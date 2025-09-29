З а защитника на Лудогорец Франсиско Сон мачът срещу Бетис Севиля в Лига Европа е по-специален, тъй като той е фен на вердибланкос от детството. Той започва да играе футбол по улиците на севилския квартал Ла Барсола и продължава в школата на клуба.

„Аз съм фен №9000 на Бетис и ходя на стадион „Бенито Виямарин“ откакто се помня. Не съм с по-преден номер сред привържениците, защото, когато бях в школата, не бях с абонаментна карта. Това е супер специален мач за мен“, споделя 31-годишният десен бранител пред вестник „Естадио Депортиво“.

„Когато се класирахме за групите и имаше минимална вероятност това да се случи, казах на семейството ми и приятелите, че имам предчувствие, че ще ни се падне да играем с Бетис. Жребият донесе изключителната радост и всички ми се обадиха. Много е специално, защото Бетис е отборът на сърцето ми и ще дойдат десет роднини тук да ме гледат“, добавя Сон.

Сред обажданията е и това на спортния директор на Бетис Ману Фахардо, с когото футболистът поддържа близка връзка. „Ману е много добър приятел, той ми привлече в Леванте, където подписах договор и ми даде възможност да играя в Примера. Той е и човекът, който ми каза, че феновете на Бетис няма да имат възможност да пътуват заради наказание от УЕФА и е жалко, защото щяха да напълнят сектора за гости“, разказва Сон.

„Беше много забавно да говоря с него, което правя често. Между другото, ме помоли на шега да си вкарам гол в собствената врата, но аз му отговорих да остави настрана глупостите, защото въпреки че съм фен на Бетис, сега защитавам цветовете на Лудогорец. След нашия мач се надявам отборът да спечели всички други“, допълва той.

Сон уточнява, че семейството му също не настоява кой трябва да победи. „Казват ми да помогна на Бетис, но много добре знаят, че професионализмът ми е на първо място.“

Футболистът признава, че пристрастията му към Бетис провокират шеги в съблекалнята на Лудогорец. „Тук всеки знае, че съм от Бетис и ме питат много неща. Шегуват се, че за този мач ще се контузя и няма да играя. Истината е, че се вълнуват много заради този мач“, споделя Сон.

„Дебютът ми срещу Бетис бе на „Бенито Виямарин“, но заради КОВИД трибуните бяха празни. Сега мога да умра спокойно, след като ще играя срещу любимия си тим в Европа“, казва испанецът.

Сон смята Бетис за фаворит в мача: „Ще подходим към мача с огромно желание. Не започнахме добре в първенството, където сме свикнали да сме лидери, но победата срещу Малмьо ни даде самочувствие. Логично е Бетис да е фаворит, има големи играчи. Не искам да отлича никого, но ние ще дадем всичко и ще се опитаме да се защитаваме добре заедно и да използваме шансовете си на контраатака. Ще се опитаме да вкараме първи гол, за да ги изнервим. Имаме качествата да се адаптираме към мача. Вече затруднихме Атлетик Билбао“, припомня той, като вероятно ще се изправи срещу Абде или Рикелме.

„Ще бъде трудно да ги спрем, защото са много добри футболисти, като в нашата съблекалня се говори най-вече за Антони, защото имаме много бразилци и постоянно ме питат за него“, завършва Франсиско Сон./БТА