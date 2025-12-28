П одаръците са отворени, вечерята е приготвена и изядена – а сега какво? Да заспите пред телевизора? Да изведете кучето на разходка? Или пък ви се излиза да гледате отбора си в мач на Коледа?

Преди до 60 години това е било възможно в Англия, преди Блекпул и Блекбърн Роувърс да изиграят последния среща от Футболната лига на 25 декември. Още от втория сезон на лигата през 1889–90 Коледа е била важна дата във футболния календар. Като един от малкото официални почивни дни, тя е давала възможност на отборите да привлекат големи тълпи, улеснени и от факта, че общественият транспорт е работел.

„Коледният футбол първоначално е бил част от по-широка традиция на общностни развлечения“, коментира професор Мартин Джоунс от Университета в Суонзи пред BBC Sport. „Докато за викторианската средна класа Коледа е била празник на дома, за работниците, които са живели в тесни и пренаселени жилища, излизането навън често е било по-важно. Футболът, пантомимите, неформалните събирания, общностните ритуали и традиции са давали на хората възможност да общуват и да се наслаждават на почивния ден“, допълва Джоунс.

Престън Норт Енд поставя началото на традицията като действащ шампион, приемайки Астън Вила през 1889 г. и печелейки с 3:2 благодарение на хеттрик на Ник Рос, след което защитава титлата си. С напредването на лигата коледният футбол става все по-популярен, но през 1957 г. се провежда последната пълна програма от мачове на 25 декември. „Още в междувоенния период хората забелязват, че Коледа става по-скоро личен, отколкото обществен празник“, обяснява професор Джоунс.

„Това се вижда от намалените транспортни услуги, кино прожекциите и подобни. Футболът се задържа по-дълго отчасти защото мъжете търсят бягство от домашния живот за няколко часа. Но през 50-те години мачовете на Коледа вече изглеждат неуместни – очакванията към мъжете да са у дома се увеличават, а жилищата стават по-удобни благодарение на по-добро обзавеждане, ново строителство, премахване на бедняшки квартали и по-достъпно отопление. Освен това се появяват повече развлечения у дома заради телевизията. Така идеята за бягство от семейството за няколко часа става по-малко привлекателна, а посещаемостта на футболните мачове като цяло спада през 50-те години.“

Въвеждането на прожекторите на много стадиони от футболната лига води и до повече мачове през седмицата, което намалява нуждата от натоварване на празничния период с футбол. През 1959 г. Ковънтри побеждава Рексъм с 5:3 в Трета дивизия, а Блекбърн надделява над Блекпул с 1:0 на „Иууд Парк“ в Първа дивизия. Това са последните мачове, играни на 25 декември, докато шест години по-късно двата ланкаширски отбора не се срещат за последния коледен мач. Двата отбора излизат на терена, борейки се в долната част на класирането на Първа дивизия. Блекбърн е 20-и и извън зоната на изпадащите само по голова разлика, а Блекпул е само с една точка и две места по-напред. Домакините са спечелили само един от предишните си осем мача, докато формата на Роувърс се е подобрила с две победи от три срещи преди визитата на „Блумфийлд Роуд“. В състава на „Мандарините“ е бъдещият световен шампион с Англия Алън Бол, а за Блекбърн играе Майк Ингланд – уелски национал и защитник, който по-късно записва почти 400 мача за Тотнъм и води националния отбор на Уелс в продължение на осем години. Пред 20 851 зрители Нийл Търнър дава аванс на Блекпул, но Джордж Джоунс изравнява преди почивката. Домакините поемат контрол през второто полувреме с голове на Боби Уодъл и голмайстора Рей Чарнли, а Бол добавя четвърти. Ингланд записва името си в историята, отбелязвайки второто подадения за Блекбърн. Това е и последният гол, вкаран във Футболната лига на Англия на Коледа. Блекпул в крайна сметка се измъква от опасната зона и завършва 13-ти, но Роувърс правят катастрофална серия през новата година, печелейки само три от последните си 20 мача и изпадат във втора дивизия.

Мачът през 1965 г. остава последният коледен двубой до 1983 г., когато Брентфорд опитва да изиграе срещата си от Трета дивизия срещу Уимбълдън в 11:00 часа сутринта. Феновете обаче не са съгласни и след множество оплаквания мачът е изтеглен за Бъдни вечер, като Уимбълдън печели с 4:3.

„Истинският убиец на футбола на Коледа беше транспортът“, завършва професор Джоунс. „Спадащото търсене на пътувания на Коледа – заради превръщането на празника в по-домашен – и желанието на транспортните работници за почивен ден доведоха до сериозно ограничаване на железопътните и автобусните услуги.“

Още разработки четете в "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX