За пореден път Реал Мадрид ще затвори зимния трансферен прозорец без нито едно ново попълнение. Единственият изходящ трансфер е този на Ендрик, който отиде под наем в Лион. Този ход потвърждава непоклатимата философия на клуба да не привлича играчи през януари.

В момента, при липсата на тежко контузени футболисти, които да пропуснат остатъка от кампанията, решението изглежда логично. Паметта обаче е капризна. През миналия сезон, когато защитата беше в окаяно състояние след сериозните травми на Карвахал и Милитао клубът отново не се обърна към пазара. Вместо това заложи на Лукас Васкес на фланга, на набързо наложения от школата Раул Асенсио, на Рюдигер, който в крайна сметка плати цената на физическото изтощение, и на Чуамени, преквалифициран в централен защитник. Съпротивата срещу зимните трансфери се е превърнала в догма за „белия балет“, въпреки че историята показва, че когато клубът е правил изключения, резултатите са били колкото непредвидими, толкова и впечатляващи.

През последните 25 години при управлението на Флорентино Перес Реал Мадрид е прибягвал до зимния пазар в редки случаи. Някои от тях са бляскави, други – сюрреалистични. Последният случай датира от януари 2019 г. с привличането на Браим Диас. Той пристигна от Манчестър Сити срещу 17 милиона евро. Въпреки че договорът му изтичаше шест месеца по-късно, талантът от Малага бе счетен за приоритет от ръководството. Първият му престой беше символичен – едва 21 мача за година и половина. След тригодишен период под наем в Милан, той се завърна на „Бернабеу“ през 2023 г. Днес, макар и с ролята на резерва е важна част от състава на Шаби Алонсо, способен да раздвижи играта.

