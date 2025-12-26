Н ай-добрият български баскетболист Александър Везенков получи поредното си признание в Евролигата.
Представянето на крилото срещу Байерн Мюнхен през януари бе избрано за един от най-добрите моменти през годината в турнира. Тогава Сашо наниза феноменалните 45 точки. Това му отреди трето място в историята на Евролигата по най-много отбелязани точки от един играч в даден двубой. Рекордьор е Найджъл Хейс-Дейвис с 50 точки, а второто място държи Шейн Ларкин с 49. По-късно тази вечер Олимпиакос с Везенков в състава си гостува на Виртус Болоня в среща от 19-ия кръг на надпреварата.