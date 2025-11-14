Л юбимото момиче на Алекс Николов направи искрено признание в Световния ден за борба с диабета, 14 ноември.

Юлита Димитрова знае от първа ръка какво е да живееш с тази диагноза. „Като жена с диабет знам какво е тялото ти да те предава, а духът ти - никога. Знам какво е да изглеждаш крехка, но да водиш войни, които никой не вижда. Да се усмихваш красиво, докато в себе си броиш стойности, секунди, страхове. И въпреки всичко да останеш нежна. Да останеш женствена. Да останеш себе си. Да носиш помпа или инжекции, а в походката - увереност. Да имаш белези, но и крила“, написа брюнетката, която е вярна опора да волейболния ни национал. Той на нея също, за което тя не пропусна да му благодари.

„Говорим за нас, хората, които живеем въпреки него с тихите битки, безсънните нощи, малките победи. За волята на онези, които не се отказват. И днес, по-силно от всякога, благодаря на човека до мен. На него, който никога не ме е съдил, никога не ме е карал да се чувствам по-малка. Който ме приема с всичко. Той е моят дом, моята опора, моето спокойствие в хаоса. На всички като мен: Ти не си слабост. Ти си сила в най-чистия й вид. Ти не си диагноза. Ти си живот. И точно това те прави необикновено красив човек“.