Д иагоналът на националния отбор и юноша на Левски Венислав Антов попадна в светлината на прожекторите във Франция, като подобри рекорда в местното първенство, отбелязвайки 45 точки.

С решаващия принос на 21-годишния ни талант Туркоан удържа 3:2 над Шомон. Признанието дойде в точния момент, тъй като във вторник вечерта срещна шампиона Тур. Антов предизвика фурор в медиите, а в клубния сайт написаха: „Българското оръдие гръмна“.

"Момчетата бяха изненадани, когато им показахме статистиката", обясни пред вестник "Екип" треньорът на Туркоан Дориан Ружейрон. Антов, който е дебютант в първенството на Франция, вече има прякор, като съотборниците му го наричат "45".

Досегашният рекорд във Франция се държеше от нидерландския нападател Нимир Абдел-Азис, който отбеляза 42 точки за Поатие през 2017 г. При успеха над Шомон Антов атакува 66 топки, като завърши с изключителните 67% успеваемост.

"Още от началото на мача се чувствах добре – призна нападателят ни. - След всяка точка усещах, че това може да бъде моята вечер. Това и стана от втория гейм нататък. Беше невероятно. Имаш толкова голямо доверие в уменията си. Можеш да атакуваш която и да е топка, чувстваш се изключително мощен. Но не очаквах да реализирам толкова. Да направя голяма вечер, да, но не и 45 точки. Това ми е и личен рекорд. Миналия сезон съм отбелязвал 37 с Левски. Една част от рекорда е благодарение на Бруно (б.а. - разпределителя Диас)“.

"Прякорът 45 е готин, но предпочитам Вени", призна Антов, който пристигна във Франция с приятелката си Магдалена. "Трябва да оставя това представяне срещу Шомон зад себе си. Разбира се, това ми дава увереност. Но най-добре е да остана скромен, да не се взимам за някакъв невероятен играч", завърши героят.