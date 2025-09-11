Една от последните фотографии на Мориц Пренингер от фаталното пътешествие от родната му Австрия.

М ладият авантюрист Мориц Пренингер е загинал в България, съобщи БГНЕС.

23-годишният австриец започва на 6 юни пътешествие с каяк по река Дунав с цел да премине пътя от Линц до Истанбул и активно документира приключението си в Instagram, където близо 10 000 последователи са станали свидетели на всеки етап от неговото пътуване.

"Обичам приключенията" – така младежът наскоро обяснява мотивацията си да измине стотици километри с малка лодка.

Радостното му приключение обаче завършва трагично. Мориц е починал при инцидент с гмуркане в Царево. Новината беше потвърдена от неговото семейство, което публикува съобщение в социалните мрежи: "С дълбока тъга ви информираме, че нашият любим син загина при инцидент".

"С пълна отдаденост той следваше своите приключения, обичаше хората около себе си и вдъхновяваше толкова много други със своята уникална личност. Той знаеше за какво се бори, кое е важно за него, и на своите 23 години беше по-мъдър и прозорлив от повечето хора, които познаваме. Болката е огромна, но любовта ни към него е още по-голяма", сподели още семейството.

Официално ОД на МВР-Бургас съобщава за изваденото тяло на удавника. Сигналът е получен на 5 септември около 07:00 часа. В морето в района на "Боруна" под Морската градина на Царево е забелязано мъжко тяло. То е откарано за аутопсия в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ – Бургас. По случая е образувано досъдебно производство.

Кметът на родната му община също потвърди трагичната вест. Родителите на Мориц са дошли в България, за да се запознаят с детайлите.

Точните обстоятелства около смъртта на младия авантюрист все още не са напълно известни, но според близките му и местните власти става дума за нещастен случай. Властите в София и Виена поддържат контакт, пишат австрийските медии.

Мориц Пренингер беше популярен сред пътешественици и приключенци в социалните мрежи и често споделяше кадри от своето каяк-пътешествие по Дунав и Черноморието. Неговата внезапна смърт предизвика широк отзвук сред последователите му.