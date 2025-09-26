Г еорги Колевичин изкачи осмия най-висок връх в света Манаслу (8163 м), съобщиха за "Телеграф" от община Разлог. Така той стана 32-рия българин, стъпил на осемхилядник и осмия точно на него.

Роденият в Разлог алпинист е развял българско знаме и герба на града си в 06:01, сутринта, на 25.09.2025 г.

Манаслу се в Хималаите на около 70 км източно от Анапурна, на територията на Непал. В превод от санскрит името означава „Планина на духа“. През изминалата година Георги Колевичин е бил на най-високата точка на Заалайския хребет и втори връх по височина в Памир – връх Ленин, Киргизстан.

„Експедицията ми за връх Манаслу, Непал, висок 8163 м., започна на 06.09.2025 г. – сподели разложкият алпинист днес, след победното изкачване. - По препоръка на мой познат планински водач, с който изкачихме Ленин миналата година, се свързах с негов приятел - непалец и така организирах това изкачване.

По предварителен план трябваше да изкача върха в края на месеца или дори в началото на октомври, но най-добрият прозорец за изкачване леко се измести и се наложи да скъся аклиматизационните ротации и да направя опит за атака около седмица по-рано.

За щастие всичко се разви добре, успях да стъпя на върха в 06:01, сутринта на 25.09.2025 г. В момента се намирам в базов лагер и имам 2 - 3 дни за възстановяване и след това трекинг от около 5-6 дни до Катманду.

Невероятно изживяване.

Трудно мога да го опиша, все още не го осъзнавам напълно. Поздравявам жителите на град Разлог!"

Българина на Манаслу:

1. Боян Петров – 30. 09. 2015 г. Сам, Без кислород

2. Атанас Скатов – 01.10. 2015 г. С шерп, С кислород

3. Иван Томов – 26. 09.2017 г. Сам, Без кислород

4. Богдан Велев – 27. 09.2017 г. С шерп, С кислород

5. Владимир Павлов – 26.09.2019 г. Сам, С кислород, Сноуборд

6. Момчил Бошняков – 28.09.2019 г. С шерп, С кислород

7. Христина Йосифова – 24.09.2024 г. С шерп, с кислород.

8. Георги Колевичин - 25.09.2025 г. С шерп, с кислород.