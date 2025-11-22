35 000 лева събра Благотворителният търг с предмети на изтъкнати български спортисти. Събитието под наслов „Шампиони и приятели даряват“ се организира за първи път от Столична община и Фондация „София – европейска столица на спорта“. Средствата се поделят по равно и ще бъдат внесени по сметки за две каузи: Пълноценен живот за 5-годишния Дими“ и „Да дадем шанс за всяко дете с аутизъм“. Дими е малък боец, който се ражда с тежко увреждане и още от първия си ден се бори за всяко движение и всяка крачка напред, който се нуждае се от постоянна рехабилитация и терапии, за да има шанс да се развива нормално и да живее като всички деца. Сдружение "Аутизъм днес" изгражда Центрове за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и дава възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област, непозната до момента в България.

На инициативата се отзоваха 16 популярни наши спортисти, които предоставиха на „София – европейска столица на спорта“ свои ценни уреди и екипировка, с които са спечелили исторически за България успехи или постигнали паметни за нацията събития. Те подкрепиха благородната инициатива, а всички в залата застанаха с присъствието си зад разбирането, че светът е пъстър и всеки в него има право на по-добър и по-светъл живот.

Сред дарилите предметите бяха Боряна Калейн, Никола Цолов, Дойчин Боянов, Стойка Кръстева, Ивет Горанова, Кристиан Георгиев, Алберт Попов, Йоана Илиева, Андреа Коцинова, братята Алекс и Симеон Николови, Карлос Насар, Александра Фейгин, Стилияна Николова, Белослава Кръстева и Александър Везенков. Към тях председателят на Фондация „София – европейска столица на спорта“ и председател на Комисията за децата, младежта и спорта" към Столична община Димитър Шалъфов изненадващо добави фланелка на Матей Казийски, която също бе разиграна на търг.

Всички тези шампиони – плеяда от велики спортни личности – някой глобални знаменитости, плюс част от талантите, които през годините бяха лица на инициативата „София – европейска столица на спорта“, а присъстващите в залата банкери, политици, общинари, президенти на фирми и корпорации, изобщо хора с влияние в обществото за пореден път доказаха, че обединени можем да направим така, че хората със различни потребности да имат повече възможности за спорт, а и като цяло всички можем да сме по-толерантни и ангажирани към децата и младежите със специални нужди и техните проблеми в съвременното общество.

Специално приветствие към присъстващите и благодарност към дарителите отправи председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, който пожела това събитие да стане традиционно. От сцената Стойка Кръстева, Боряна Калейн, Александра Фейгин, Йоана Илиева, Белослава Кръстева и Андреа Коцинова заявиха какво ги мотивира в дарителството и колко съпричастни трябва да бъдем всички при подобни благородни инициативи.

По време на търга сумите се събираха както от наддаване за ценните предмети, така и по банкова сметка от всеки желаещ до подпомогне каузите. Водещите Ники Кънчев, Ренета Камберова и Елена Яръмова, както и изпълненията на многократните шампиони по спортни танци Михаела Павлова и Тодор Атанасов, тримата тенори от "TENORI D’AMORE" и виртуозната акордеонистка Вероника Тодорова направиха още по-вълнуваща и стилна церемонията, състояла се в Централния военен клуб в Столицата.

Всеки желаещ може да подпомогне каузите по дарителската сметка за търга, която ще е отворена до края на годината:

IBAN: BG72SOMB91301100042887

BIC: SOMBBGSF