А лександър Николов изигра нов силен мач за Кучине Лубе Чивитанова. Световният вицешампион с България, който в края на 2025 г. бе избран за волейбол №2 в света, отбеляза 24 точки, но тимът му загуби с 1:3 (-22, -20, 21, 22) от шампиона Итас Трентино (Тренто) в дербито от 14-ия кръг на италианската Суперлига.

Николов беше най-резултатен в мача, като направи 3 аса и завърши с 48% ефективност в нападение. Отборно обаче Тренто показа по-добра игра и стигна до успеха в двубой, който бе повторение на финала от миналата година.

Матия Ботоло добави 15 точки за Кучине. За Тренто Алесандро Микиелето завърши със 17 точки.

„Николов беше най-постоянен от Лубе, но неговото представяне не беше достатъчно“, коментира водещият италиански волейболен сайт volleyball.it.

Тренто е начело в класирането с 35 точки, като е с 12 победи и 2 загуби до момента. Лубе е на шесто място с 25 точки след 8 успеха и 6 поражения.