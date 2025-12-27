М арко Шварц спечели Супер Г от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Ливиньо (Ит). Австриецът стигна до втората си победа за по-малко от седмица, след като на 21 декември спечели гигантския слалом в Алта Бадия.

За Шварц, който дълго време имаше проблеми с различни контузии, това е общо осми успех в Световната купа, като той вече има победи в пет различни дисциплини. Австриецът не е печелил само спускане.

Шварц финишира за 1:10.33 минути. Зад него останаха трима швейцарци – Алексис Моне (+0.20 сек.), Франьо фон Алмен (+0.25) и Марко Одермат (+0.29).

Подиумът е трети за Шварц през този сезон, като освен двете победи, той има и едно второ място – в гигантския слалом в Зьолден.

„Чакането другите да завършат ми донесе по-голямо напрежение от това да се спусна по склона. На този сняг трябва да се спускаш изключително прецизно, но всичко се получи“, каза Шварц.

В генералното класиране за Големия кристален глобус той е втори с 451 точки, на 404 зад лидера Марко Одермат.