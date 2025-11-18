Н ационалният отбор на България по баскетбол за жени продължава с победите в първата фаза от квалификациите за европейското европейското първенство през 2027 година.

В двубой от група "Е" българките спечелиха с 66:62 (18:21, 14:15, 20:14, 14:12) срещу Черна гора и с три победи от три мача оглавяват класирането.

В Ботевград националките започнаха вдъхновено и поведоха с 8:4 точки след тройка на Карина Константинова само две минути след началото. Черногорките обаче бързо изравниха играта и в края на откриващия период дори имаха аванс от три точки при 21:18.

Във втората четвърт играта се водеше кош за кош, като гостенките така и не изпуснаха водачеството и след 20 минути игра се оттеглиха с преднина от 36:32.

Българското нападение се съживи в третата четвърт и след серия от 5:0 точки националките си върнаха преднината при 50:48. След 30 минути игра в "Арена Ботевград" резултатът бе 52:50 за състезателките на треньорката Таня Гатева.

Заключителната четвърт също продължи с размяна на точни изпълнения и чести смени на водачеството. Минута и 53 секунди преди края обаче тройка на Гергана Иванова постави тима на домакините в много добра позиция при 65:62, което веднага доведе до таймаут за тима на Черна гора.

След него Мария Лекович допусна грешка, а Борислава Христова се озова на наказателната линия, за да реализира за 66:62. До края на мача българките показаха желязна игра в защита и се поздравиха с третата си поредна победа.

Най-резултатна за успеха бе Гергана Иванов с 15 точки. Халия Хилсман добави 13 точки, Радостина Димитрова завърши с 11, а Борислава Христова реализира 10.

За тима на Черна гора, който остава на трета позиция в групата с една победа и две поражения, Мария Лекович вкара 15 точки, Бояна Ковачевич приключи с 11, а "дабъл-дабъл" от 10 точки и 10 борби регистрира Наташа Мак.

Първите два отбора от всяка група се класират за следващия етап. За България предстои двубой с аутсайдера в потока Азербайджан у дома на 11 март. В групата е и тимът на Украйна, който е на второ място с две победи и поражение до момента.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX