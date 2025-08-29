Нашите ще имат 4 контроли в Япония преди шампионата на планетата.

М ъжкият национален отбор по волейбол ще излезе с общо 10 дебютанти на световното първенство във Филипините.

Италианският селекционер Джанлоренцо Бленджини взима само четирима, участвали на шампионата на планетата в Полша 2022 - капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов. Димитър Димитров се подготвяше на лагера в Самоков, но тази вечер, след последната тренировка, не бе обявен в списъка с 14-те играчи.

Утре (събота, 30 август) националите заминават за Япония, където ще имат 4 контроли в последната част от подготовката си за Мондиала. Първите две проверки са срещу домакините на 2 и 3 септември, а останалите две – на 8 и 9 септември, са със САЩ.

На световното България ще е в група „Е” и ще стартира с мач срещу Германия на 13 септември. Останалите ни съперници са Словения и Чили. Първите два тима в крайното класиране ще продължат към 1/8-финалите.

Ето и пълния състав на синьор Бленджини:

Разпределители - Симеон Николов и Стоил Палев; Диагонали - Венислав Антов и Александър Николов; Посрещачи - Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов и Руси Желев; Централни блокировачи - Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков; Либеро - Дамян Колев и Димитър Добрев.