И спанският тенисист Карлос Алкарас разкри, че новата му прическа на Откритото първенство са САЩ е резултат от... неправилното боравене на брат му с машинката, когато е поискал бързо да се подстриже преди турнира. Подстригването на косата му беше тема на разговори във "Флашинг Медоус" по време на втория ден от шампионата, когато Аларас се справи с Райли Опелка с 6:4, 7:5, 6:4, за да се класира за втория кръг.

"Чувствах, че косата ми вече е много дълга и преди турнира просто много исках да се подстрижа", каза 22-годишният тенисист, цитиран от агенция ДПА.

"Изведнъж брат ми просто... той не разбра как се работи правилно с машинката. Просто подстрига косата ми. След това единственият начин да я оправя беше просто да я обръсна. Честно казано, не е чак толкова лошо", обясни испанецът.

Карлос Алкарас доведе със самолет своя бръснар Виктор Мартинес от Испания до Париж по-рано тази година, за да му направи по-модерна прическа за Откритото първенство на Франция, но каза, че Ню Йорк е твърде далеч за подобно нещо. Новата прическа предизвиква разделение в мненията, добави шампионът от Откритото първенство на Франция.

"Някои хора я харесват, други не. Честно казано, просто се смея на реакцията на хората. Това е. Не мога да направя нищо друго в момента, така че се смея на всичко, което казват за прическата ми", добави тенисистът.

Алкарас заяви още, че не е сигурен дали новата му прическа го прави по-бърз на корта, но каза, че всичко ще бъде различно след няколко дни, предвид колко бързо расте косата му.

Алкарас се стреми към първа титла в Ню Йорк, където беше елиминиран на четвъртфиналите в предишните два сезона. Това е и единственият трофей от Големия шлем, който липсва в колекцията му.

Следващият съперник на испанеца ще бъде Матиа Белучи от Италия.