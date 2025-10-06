Б ившият гръцки национал и баскетболист на Олимпиакос Йоргос Принтезис описа българина Александър Везенков като играч с огромна харизма.

"Огромна харизма, талант“, заяви 40-годишният Принтезис по повод настоящата суперзвезда на гръцкия клуб Везенков, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net., пише Gong.bg

"Нищо не е случайно. Вкарва 20 точки незабелязано. Той е добър съотборник, трудолюбив е, има добър манталитет и това си личи на игрището. Особено със системата, която практикува Олимпиакос, Саша знае как да се движи много добре на игрището. Той също така има стрелкови умения, които карат противниците да бъдат залепени за него. Наистина е умел в печеленето на нарушения. Не ме разбирайте погрешно, това също е умение", добави Йоргос Принтезис по повод бившия си съотборник.

Везенков и настоящите му съотборници от Олимпиакос се готвят за домакинството си срещу тима на Дубай Баскетбол в петък в двубой от третия кръг на Евролигата.