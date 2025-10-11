Б лизо 1200 участници стартираха в масовия старт на 5 км и подгряха 42-рото издание на Софийския маратон в неделя. Стартa на пл. „Княз Александър I Батенберг“ дадоха общинските съветници и членове на УС на Фондация „София-Европейска столица на спорта“ Екатерина Йорданова и Христо Копаранов, спортният директор на Wizz Air Sofia Marathon Милица Мирчева и основателят на 5kmrun Георги Станоилов. Победители станаха Матей Симеoнов (17:43 мин) и Юлия Василева (20:48 мин).

Тази година Софийският маратон отново има благотворителна кауза. 4000 лв бяха дарени за подготовката на състезателката по ски алпийски дисциплини със Синдром на Даун Радена Ангелова от ФАФА-България.

Дарението ѝ беше връчено от организационния директор Анатоли Илиев и актьора Филип Буков, който е посланик на маратона.

Рекордните над 8000 души от 66 държави участват в 42-рото издание на престижната надпревара. В неделя (12 октомври) на пл. „Княз Александър I Батенберг“ са стартовете на 10 км, 21 км и 42 км.

Трасето и тази година ще остане непроменено, преминавайки през ключови точки на столицата, но подкрепителните пунктове ще имат нова иновативна структура.

По трасето ще има няколко музикални точки, които ще поддържат темпото на бегачите, а маратонът ще бъде истински празник на спорта и движението.