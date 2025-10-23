Г ригор Димитров се намира в Париж, където подготвя завръщането си за предстоящия „Мастърс“ турнир, започващ на 27 октомври.

Първата ни ракета тренира интензивно във френската столица, а от неговия щаб e потвърдено пред „Тенискафе“, че плановете му засега включват участие в надпреварата.

Все пак присъствието на бившия №3 в света и настоящ №37 във френската столица не е гаранция, че със сигурност ще излезе на корта. Състоянието на Гришо се следи ежедневно и екипът му няма намерение да поема излишни рискове, ако не е напълно готов физически.

34-годишният мачо от Хасково не е играл официално от осминафинала на „Уимбълдън“ на 7 юли срещу лидера в ранкинга Яник Синер (Ит), когато му водеше с 2:0 сета, но получи изключително болезнена контузия в гръдния мускул и бе принуден да хвърли кърпата. Последва операция, а непредвидената пауза се отрази и на позицията му в ранглистата – за първи път от над две години той е извън първите 30 в света, след като за последно бе аут от топа през май 2023-та.