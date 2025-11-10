П ортфейл с много пари е намерила на улицата в София олимпийската вицешампионка Боряна Калейн. Тя не се поколебала за секунда и го занесла в полицията в 6-то РУ. Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали. Жената изказва специални благодарности на олимпийската ни шампионка и посочва, че за нея загубената сума пари е била значителна. Благодарна е и, че си е спестила ядовете по издаването на редица нови документи и банкови карти, пишат колегите от "24 часа".

Боряна Калейн е олимпийска вицешампионка от игрите в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика. Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г. Калейн има и множество европейски титли. Тя обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX