З ад месеци упорита подготовка, лишения и пълно посвещение на терена стои едно голямо волейболно семейство. Част от него е и баба Ани – Ангелина Шопова, майка на Мая Николова и бивша волейболистка, която винаги е била до синовете на Владо Николов. „Като малки непрекъснато съм била с тях. Мама и тати също винаги бяха на първа линия. Идваха в Пловдив, където имаме портал, дядо им слагаше един мастик, а те играеха на балони. Понеже дворът беше с теракот, често падаха и се хвърляха – особено Алекс“, разказва с усмивка баба Ани пред NOVA.

Тя подчертава, че никога не е имало агресия между братята, въпреки че постоянно спорели. „Обаче на дистанция“, допълва тя. С много умиление баба Ани си спомня и за малките радости, които са поддържали енергията на Алекс и Мони. „Най-много обичаха супа топчета и пълнени чушки. Последно когато ги видях в Бургас, ми казаха: „Бабо, много ни липсват твоите яденета“.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX