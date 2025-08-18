А лександър Василев се класира за втория кръг на турнира ATP Challenger 75 в София с награден фонд 91 250 евро, който се провежда на базата на Български национален тенис център в Борисовата градина. Участващият с "уайлд кард" българин победи с 6:3, 6:3 поставения под номер 4 Александър Гахов за час и 35 минути.

Полуфиналистът на „Уимбълдън“ при юношите направи два пробива в първия сет и поведе в резултата. Втората част протече по сходен начин и Василев на три пъти спечели подаването на руснака.

Във втория кръг на турнира в София българският тенисист ще се изправи срещу шампиона от „Уимбълдън“ при юношите Иван Иванов, участващ с "уайлд кард", или срещу квалификанта Алекс Молкан (Словакия).

В други срещи от първия кръг Александър Донски ще играе срещу Даниел Михалски (Полша), докато Димитър Кузманов ще се изправи срещу квалификанта Франко Ронкадели (Уругвай).

Пьотр Нестеров загуби в квалификациите с 6:4, 1:6, 6:7 (4) срещу испанеца Давид Хорда Санчис.

