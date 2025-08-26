80-ото издание на празнуващата 90-годишнината си Обиколка на Испания преминава на територията на 4 страни.

26-годишният англичанин Бен Търнър от отбора на Инеос спечели четвъртия етап от 80-ото издание на отбелязващата своята 90-годишнина колоездачна Обиколка на Испания.

Това бе и най-дългото трасе на Вуелтата - 206,7 километра от италианския град Суса до френския Войрон. Това бе и последният ден, в който епичното състезание не е на територията на Испания. Тази година се кара още в Италия, Франция и Андора.

Търнър успя да изпревари съотборниците от Алпецин-Декьонинк Яспер Филипсен (Белгия) и Едуард Планкарт (Белгия). Цялата основна група получи времето на победителя - 4 часа, 50 минути и 14 секунди.

Въпреки че разлики между отделните състезатели в челото не се получиха, смяна на върха в генералното класиране имаше. Новият водач е французинът Давид Годю от Групама-ФДЖ, а втори е датчанинът Йонас Вингегор от Висма Лийз а байк. На 8 секунди от тях е италианецът Джулио Чиконе от Лидл-Трек.

Утрешният пети етап от Вуелтата е отборен часовник - 24,1 километра със старт и финал във Фигерес.