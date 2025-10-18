Т еодора Цанева донесе втората квота за България за световното първенство по карате, което ще се проведе през ноември в Кайро (Египет). Националката в кат. 50 кг в дисциплината „кумите“ се представи страхотно на квалификациите в Париж.

Тя постигна три поредни победи в груповата фаза без да допусне нито една точка - 3:0 срещу Лили Косгроув (Великобритания), 1:0 срещу Ман Ваи Фон (Макао) и 6:0 срещу Редона Гаши (Косово). В решаващия мач за квота българката се наложи с 2:1 срещу Хавра Ал Ажми от Обединените арабски емирства.

Преди нея олимпийската шампионка от игрите в Токио Ивет Горанова вече беше спечелила първата квота за страната.

Останалите българи не успяха да спечелят квоти. Искрен Тодоров (кат. 75 кг, „кумите“) допусна загуби в груповата фаза, а в дисциплината "ката" Велизара Костова и Ангел Ангел също отпаднаха в групите.