У никално обучение за сертифициране на съдии по спортна и художествена гимнастика за спортисти с интелектуални увреждания започна в София на 28 август като част от проекта, финансиран по програмата „Социални иновации“ на Столична община.

Курсът се провежда на два етапа, като втората сесия ще се реализира през следващите месеци. Лектори са Здравко Куртев и Ирина Карчева от българска страна, както и международни експерти с богат опит в гимнастиката и адаптирания спорт. Проектът е истинска иновация за България и за света – за първи път ще бъдат обучени специализирани съдии, които да оценяват спортисти с интелектуални затруднения. Това е новаторска крачка към равнопоставеност и по-добро включване на тези млади хора в спорта. В същия ден се проведе и заседание на Организационния комитет за Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което България ще приеме през юни 2026 г.

Срещата бе ръководена от Слав Петков – председател на ФАФА, с участието на Невяна Владинова, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика, и Красимир Дунев, президент на Българската федерация по спортна гимнастика. Организацията на шампионата се осъществява в партньорство с Магдалена Христова, която ще координира състезанията по лека атлетика. Подготовката вече е в ход и амбицията е Световното първенство в София през 2026 г. да се превърне в значимо международно спортно събитие и сцена, на която ще се срещнат талант, воля и вдъхновение.