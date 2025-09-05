Б ългарският национал Семьон Болдирев направи успешен дебют на световното първенство по бокс за мъже, след като победи италианеца Роберто Лици в категория до 85 килограма. Бронзовият медалист за младежи надделя с 4:1 съдийски гласа и се класира за втория кръг.

Болдирев изигра много добър мач, в който се възползва по отличен начин от ръстовото си предимство спрямо опитния си съперник. Младокът доминираше от дистанция, вкара красиви комбинации в главата и тялото на Лици и заслужи мястото си в следващия кръг. Там той ще срещне представителя на Турция Самет Ерсой. Мачът им е на 9 септември вечерта.

Във вечерната програма днес България ще има още един дебютант на такъв форум – Ергюнал Себахтин. Националът в категория до 50 кг, който е европейски вицешампион, ще се качи на ринг Б срещу Мартин Молина (Испания). Двубоят се очаква да започне около 21:45 часа. Испанецът е бронзов медалист от световно първенство и европейски първенец.

Програмата с българско участие ще закрие Йордан Морехон, трети от европейско първенство. При най-тежките (+90 кг) той ще срещне на ринг А Данабиеке Байикевуци (Китай). Мачът е предвиден да започне около 22:45 часа.