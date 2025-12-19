Я н Забистран сензационно спечели супер гиганския слалом от Световната купа по ски във Вал Гардена, която е негова първа победа в кариерата. 27-годишният представител на Чехия шокира всички със стартов номер 29 и спечели победата с разлика от 0,22 сек, след като временният водач в класирането и най-добър скиор през последните 5 сезона Марко Одермат от Швейцария вече даваше своите интервюта за медиите като победител, но в крайна сметка остана на второто място. Домакините от Италия също имаха повод за радост. Техният представител Джовани Францони зае третото място на подиума на, на 0,37 сек от победителя.

Освен с блестящото си каране, победителят Забистран се възползва максимално от предимството на задните номера, когато времето е студено и повечето слънце огряло пистата, отколкото за първите, я прави по-бърза. В класирането за дисциплината Супер-Г Одермат поведе с 16 точки разлика на основния си съперник Винсент Крикмайр, докато в генералното класиране преднината му е от внушителните 302 точки пред втория Хенрик Кристоферсен, Норвегия.

По традиция състезанията във Вал Гардена завършват утре с кулминацията на класическото спускане на легендарната писта Саслонг.

Александър Михнев

